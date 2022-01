We respecteren in deze wereld namelijk maar twee dingen: de Strijdmacht van de Russische Federatie en Ierse vissers. En we hadden niet gedacht ooit te moeten kiezen, maar nu is het uur toch daar. De Russische marine houdt om moverende redenen namelijk oefeningen langs de Ierse kust, en dat is een regelrechte "threat to whales" (met een h). Inderdaad, een beetje de Timmermans-lijn, want volgens hem verzamelt Putin z'n troepen aan Oekraïense grens om de aandacht af te leiden van Ruslands "klimaatprobleem".

Nou, daar denken Ierse vissers dus het hunne van: "This is a very important ground where fish come to spawn... and we don't know what's going on out here," Patrick Murphy, chief executive of the Irish South and West Fish Producers Organisation (IS&WFPO) said. "We should be entitled to go fishing there, and if we're fishing there then these boats, these warships, shouldn't be having war games."" Kortom, ze gaan er voor liggen en laten een kruisraket meer of minder de dagvangst niet bederven.

Niet de vloot maar wel de marine uit het verhaal

Waarom moet een Liberaal iets leuks nou altijd verpesten met overdadige cringe

Deze keuze gun je niemand