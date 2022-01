Nou, wij gaan er even goed voor zitten, want onze nationale jachtopziener Willem-Alexander opent vandaag officieel Irma Sluis Zeesluis IJmuiden. De grootste zeesluis ter wereld die met een lengte van 500 meter, breedte van 70 meter en diepte van 18 meter zelfs die vaargeul van Katja Schuurman achter zich laat, maar uiteindelijk toch gewoon bekend staat vanwege die gruwelijk treurige naam voortkomend uit die omstreden wedstrijd. De naam die overbleef nadat de overheids-dementors ieder grammetje creativiteit uit de nationale bevolking hadden gezogen. De naam 'Zeesluis IJmuiden' is het ultieme bewijs dat inspraak bij de overheid alleen werkt als u precies zegt wat ze willen horen. Maar dan mag u als hersendode winnaar wel mooi bij de opening van dit heerlijke stukje Hollandse waterwerken aanwezig zijn en dat is ook wat waard. En vandaag is het feest, dus even geen gezeik over openstaande bonnetjes, geen gezeik over verziltingsproblemen en geen gezeik over de uitloop van twee jaar. Vandaag proosten we op die machtig mooie zeesluis met die zaaddodende naam.