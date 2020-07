Wist u dat we in de 17de eeuw al de grootste zeesluis ter wereld hadden? Nee, dat wist u niet want in de geschiedenisboekjes staat zulks niet, en als het er wel staat, moet het eruit van canonkneuzen met een "verfrissende achtergrond" die onze geschiedenis aan het uitgummen zijn. We hebben het over Oudesluis, een piepklein nanosluisje met een VOC-verleden, waar we veel aan te danken hebben. Zonder Oudesluis hadden we nu niet die Nieuwe Sluis in Velsen gebouwd, en dat DING IS ECHT YUGE, tering wat een schitterend staaltje waterbouw weer. VOC-mentaliteit, laat dat maar aan onze ingenieurs over. Maar wat die lui niet kunnen, is een naam voor zo'n sluis bedenken. Dat mag u dan weer doen. Dus hier gaan we, op Hoop van Zegen.

