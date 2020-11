Er was een prijsvraag voor nodig (€?) maar dan heeft die zeesluis bij IJmuiden ook een nieuwe naam: 'Zeesluis IJmuiden'. En dat terwijl de mogelijkheden eindeloos waren. Ontzettend Stomme Teringsluis bijvoorbeeld. Of gewoon De Gruwelijk Grote En Toegankelijke Sluis van Halina Reijn. Niks van dat alles! Zeesluis. Cora van Nieuwenhuizen is op zeesluiswaardige proporties emotioneel. "Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): 'De naam Zeesluis IJmuiden is precies wat het is'." En dat is verdorie ook precies wat het is Cora, je weet weer eens precies de juiste woorden te vatten om het volk recht in het hart te treffen. Een daverend applaus ook voor de vijf STRIJDERS die niet alleen de goddelijke ingeving hadden, maar tevens de wilskracht vonden deze bijzondere openbaring om te zetten in een daadwerkelijke inzending. "De naam werd in totaal vijf keer ingezonden. Alle vijf de indieners ontvangen een taart met daarop de naam. De inzender die de naam als eerste opstuurde, krijgt daarbij ook een uitnodiging om aanwezig te zijn bij de opening van de sluis in 2022." Echt Nederland, wat ben je een heerlijk land vol dooie lulhoofden.