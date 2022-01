Het is nu bijna een week na de BOOS-uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland en tevens een week nadat roddelkont Knalbert Verlinde in een vloeiende beweging met een pijl van Cupido de liefdesader van Humberto Tan openreeg. Volgens Knalbert was Humberto, net als de mensen bij The Voice, ook een totaalsmeerdier en nadat Cumberto aangifte deed kwam Kwallerd met de slechtste smoezendiarree uit de historie van Albert Verlinde. En nu, nadat de ingrediënten bijna een week in de kookpot hebben liggen borrelen, krabbelt die eikel toch terug met z'n grote bek: "Het is nu ruim een week geleden dat ik die belachelijke en stomme uitspraken deed over Humberto Tan. En ik wil echt hierbij zeggen dat ik óngelooflijk veel spijt heb en mijn oprechte excuses aanbied aan Humberto voor die idiote, domme uitspraken. Afleidingsmanoeuvre totaal gefaald want het gaat nog stééds over The Voice, iedereen denkt nog steeds dat Humberto Tan een ranzig roofdier is en Albert Verlinde heeft weer een streepje extra op de Ongelooflijke Zak-0-Meter.