Wat wij ons in Europa moeten afvragen, is of wij Poetin (terug) in de armen van de Chinezen willen dwingen, en of we dat bondgenootschap zonder serieus leger wel aankunnen.

De minst kwade en meest voor de hand liggende optie is om Poetin te vriend te houden, door niet de Oekraine in de EU te annexeren. Dan zal hij weinig noodzaak meer zien om het binnen te vallen.

Daarmee blijft iedereen voorzien van gas, en kunnen we samen eens kijken of we dat misdadige totalitaire communistische regime eens verantwoordelijke kunnen houden voor de ellende die het de afgelopen twee jaar over de hele wereld heeft aangericht.

U moet kiezen: Tegen China of tegen Rusland?