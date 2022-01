Marijnissen was net heerlijk scherp. Rutte zat weer te blaten over de beeldvorming over wat daar in Groningen gebeurde met slachtoffers die uren in de kou stonden voor een subsidie die dan snel op was.

Zij sloeg hem er mee in het gezicht dat dit precies Rutte beleid is: de beeldvorming is onprettig terwijl Marijnissen terecht aanvoerde dat er Groningers zijn die met keiharde realiteit van grote schade zitten.

Vervolgens het hypocriete “eerlijk”zijn van Rutte: we zitten vast aan levering aan Duitsland en zegt dat maar eerlijk. Dus een leveringscontract aan Duitsland (inderdaad een verplichting) is wel belangrijk maar een verplichting van de overheid om geen schade toe te brengen aan burgers is dat niet!

Hopelijk gaat iemand (van der Plas? Haga?) de link leggen dat de Duitsers wanhopig op ons gas wachten want door waanzinnig groen beleid zitten ze daar met de gebakken peren. Schone kerncentrales moeten dicht van linkse wappieschappers. Behalve uiterst smerige kolencentrales (zelfs bruinkool is weer terug) struinen ze de wereld af naar gas. Groningers mogen boeten voor milieuwappies.