Ze plakten nog een weekje quarantaine aan hun bordesborrel vast, maar vandaag staan ze op het podium van Vak K voor hun eerste zangbeurt. Alle 73 juryleden van de oppositie, verdeeld over ZESTIEN fracties (waarvan een deel elkaar soms ondanks publiek en draaiende camera’s voor vieze kleine mannetjes uitmaakt), hebben de stoel al naar de microfoon gedraaid want ze herkennen alle deelnemers nog van het vorige seizoen, Rutte 3. Die gingen een veelbelovende carrière tegemoet, vielen vlak voor de finale alsnog uit en schreven zich na een jaar dralen doodleuk in voor nog een seizoen. Desalniettemin lonken ook bij Rutte 4 de schandalen en hoewel er niks sexy of juicy is aan gaswinning, Toeslagenaffaire of de wooncrisis, is het aantal slachtoffers groter dan de familie De Mol ooit zal kunnen verzamelen. Parlementaire enquêtes zijn al geagendeerd voordat Rutte 4 überhaupt het eerste nummertje ten gehore gebracht heeft, maar toch gaan we vandaag luisteren naar juryleden die vooraf rapportcijfers uitdelen aan een viervoudig vvd-premier die morgen pas gaat zingen en dit seizoen vooral covers van het D66-programma ten gehore zal brengen. LIVE vanaf kwart voor elf, gesponsord door kiezers die zich wel afzijdig kunnen houden maar niet aan het programma kunnen ontkomen, in de stream na de break.