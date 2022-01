Wat is die Kaag lekker gewoon gebleven, hè? Kabinetsplannen doorrekenen? Nee, joh, ben je mal! Veel te druk met het sturen van aardappelzetmeel naar Willem Engel. Dat moet ook helemaal stiekem natuurlijk, want anders klaagt ie je aan. Oh wacht… Dus je kunt ook aanklagen zonder bewijs? Maar goed. Dat is dus de tijd waar we in leven. Een mevrouw die het verschil niet weet tussen aardappelzetmeel en een boormachine, wordt aangeklaagd door een dansleraar voor het zenden van een poederbrief. Sinds wanneer is het verboden om poeder te sturen? Inmiddels heeft u natuurlijk precies het kabinet dat u wilde. Want dat kan niet anders. Zo werkt een democratie nu eenmaal. Is er trouwens een bioscoop in Almere?

