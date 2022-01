Wopke Hoekstra heeft corona. UGHE UGHE. Nu 'moet' Wopke een berichtje sturen naar zijn contacten, maar de man heeft genoeg andere dingen aan zijn kop, dus we helpen hem wel even, middels het Grote GeenStijl Wopke Hoekstra Contactonderzoek. "Het contactonderzoek draait om uw contacten vanaf 2 dagen voor de start van de klachten tot nu. (...) Het gaat vooral om mensen met wie u contact had: binnen 24 uur in totaal langer dan 15 minuten; op minder dan 1,5 meter afstand. Ook zij doen nu een test." Wij vrezen inmiddels wel een beetje voor het leven van die mollige koning van ons. Rookt-ie eigenlijk nog?

Jaïr

Pieter Heerma & de complete CDA-fractie

De koning & heel Rutte IV

In het bijzonder: Ernst Kuipers, Carola Schouten, Dilan Dinges

Nog een keer de koning

Sophie Wilmes (B)

Al deze bejaarden (ughe ughe)

Josep Borrell (rip)