Als aanvulling en ondersteuning van het bericht van Pieter Stuurman.

Met het einde van de lockdown in zicht, wie zijn onevenredig hard getroffen door de lockdown?

In Nederland hebben 9 miljoen mensen betaald werk. Deze mensen brengen het inkomen voor de gehele samenleving op. Deels is dat voor de opvoeding en opleiding van 3.3 miljoen jongeren tot 18 jaar. De overige 5 miljoen stervelingen die de ruim 17 miljoen volmaken leven op 'kosten' van de werkenden. Voor een flink deel (zo'n 3,5 miljoen) omdat ze in het verleden hun bijdrage hebben geleverd en daarom nu hun AOW ontvangen. De overgebleven 1,5 miljoen kan niet of wil geen bijdrage leveren.

Stelling:

De jongeren en de werkenden worden onevenredig hard getroffen door de lockdown maatregelen ten opzichte van diegenen die van een uitkering leven.

Nu wordt bij de ziekenhuisopnames, IC patienten en overledenen sterk gekeken naar het al dan niet gevaccineerd zijn. Een ontbrekende statistiek om te kunnen sturen in het belang van de samenleving is de inkomenspositie van degenen die in het ziekenhuis komen, op de IC belanden of het loodje leggen.

Zijn het de toekomstig werkenden? Nee tot 18 jaar (20% van de populatie) heeft een Corona besmetting als ziekte nauwelijks impact. De lockdown raakt deze groep hard. Ze hebben grote achterstanden opgelopen in de lesprogramma's, ze blijven achter in de ontwikkeling van sociale vaardigheden, en ze kunnen zich fysiek ook niet ontwikkelen (alle sport verbannen).

Zijn het de huidig werkenden? De helft aan Corona overledenen heeft de AOW leeftijd nog niet bereikt. Dus het kan zeker dat een deel van de werkenden door Corona serieus ziek wordt en in het ziekenhuis beland. Hoe groot is deze groep? Wie het weet mag het zeggen. Hoe groot is het verloren arbeidspotentieel door Corona onder de groep van werkenden? Alle kosten die met de lockdown gepaard gaan worden opgebracht door de werkenden. Ook de bijdrages/schadepotjes die door de overheid beschikbaar worden gesteld, zijn en of worden opgebracht door de werkenden. De schade in termen van geld is enorm, verloren voorraden, gemiste Kerstomzetten, niet gewerkende uren, opbouw van schulden, definitieve sluiting van bedrijf, faillisementen, ... Daarnaast ook de mentale en physieke schade, de extra druk van kinderen die hele dagen thuis zitten, het ontbreken van de ontspanning (oa via inspanning met sport, vertier, culturele activiteiten) essentieel voor de lichamelijke en geestelijke balans.

Zijn het degenen die van een uitkering leven? Voor het grootste deel is dit de groep die het ziekenhuis haalt. Voor een deel simpel te verklaren omdat ongeveer de helft van de patienten ouder is dan 64, dus dat zijn vrijwel allemaal AOW'ers. In 1970 van de levensverwachting ongeveer 73 jaar. In de afgelopen 50 jaar is de levensverwachting opgelopen naar 81 jaar. Een van de redenen is ontwikkeling van de zorg. Nu hebben we nieuw virus waardoor het sterfte cijfer hoger is dan gemiddeld in de afgelopen jaren, echter op de levensverwachting heeft het nauwelijks impact. Hoeveel potentiele vreugdevolle jaren zijn door Corona verloren gegaan? Zullen we over een paar jaar niet een ondersterfte hebben? Op samenlevingsniveau gekeken is 67 jaar al 80% van de gemiddelde levensverwachting. De kans op overlijden neemt nu eenmaal toe met het ouder worden. Veel van de serieuze gevallen hebben onderliggend lijden. Het onderliggende lijden is een indicator voor een ziekte gerelateerde uitkering. Hoe raakt de lockdown deze groep? In ieder geval niet financieel. Emotioneel, zeker wel, grootouders die hun kleinkinderen niet kunnen knuffelen. Waar het gevoel van isolement wordt versterkt. Het is echter niet de groep die het meeste pijn heeft van alles en nog wat dicht is.

Conclusie: de groep waarop de samenleving draait en in de toekomst zal draaien wordt onevenredig geraakt dan degene die meeliften.

Vanuit een ander perspectief kom ik tot dezelfde conclusie. Wie profiteren van en hebben baat bij de lockdown? Allereerst en vooral het zorgpersoneel. Van de 9 miljoen werkenden, werken 1,4 miljoen mensen in de zorg. Zorg omvat dat alles en iedereen in de zorg, dus veel meer dan alleen artsen en verplegend personeel. Het zal toch niet dat die alle 1,4 miljoen overwerkt en overspannen zijn van 60 duizend extra ziekenhuispatienten in twee jaar tijd? Is het rechtvaardig om de werkdruk bij 20% van de werkenden omlaag te brengen/laag te houden, terwijl 80% op een andere manier door de maatregelen hard wordt geraakt of er zelfs aan onderdoor gaat? De statistiek kan ook anders, ongeveer 130 duizend mensen werken in het ziekenhuis, waarmee de groep die het zwaar heeft 1,5 procent van de werkende bevolking uit maakt. Vervolgens hebben we de groep die door het ontbreken van de reguliere zorg meer schade over houdt (en daardoor uieindelijk meer zorg nodig is) of door het uitstel langere tijd buiten het arbeidsproces valt dan voorheen gebruikelijk was. Uiteindelijk is er de groep van lichamelijk zwakkere en kwetsbaren. De ontwikkeling van de medische zorg in de laatste 50 jaar maakt voor een deel dat mensen uit deze groep nog leven en een levensverwachting hebben. Wellicht een tegenslag/valler voor betrokkenen en familie. Het is een onevenredig zware belasting voor de werkenden om naast de bestaande geboden zorg voor de zwakkeren en kwetsbaren ook nog hun eigen gezonde leven in rook zien opgaan.