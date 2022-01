De OMT modellen kloppen blijkbaar alweer niet in Den Haag, wat zegt onze beste parlementaire modellenspecialist Omtzigt daarvan? De kleine middenstand gaat eerdaags kopje onder en de sportscholen blijven dicht? Maar het wordt wel als een essentiële voorziening gezien dat u in de drankwinkel een voorraadje kan inslaan om u thuis op de bank te bezatten.

In Spanje, wordt omikron eerdaags tot een flinke griep gedegradeerd die mogelijk elk jaar de kop kan opsteken. Ondertussen wordt in Duitsland ongehoorzaam in georganiseerd verband gewandeld. De organisatoren daarvan worden als (potentieel) staatsvijandig gezien. De Duitse club "Querdenken" (dwarsdenken) delegitimeert de Duitse staat, aldus het Verfassungsschutz. Iets dat Willem Engel met zijn aanhang m.i. in Nederland aan het doen is. Het delegitimeren van het algemeen belang komen in zogenoemde samenlevingen met een doorgeschoten individualisme steeds vaker voor.

Overal meningsverschillen, velen weten zo langzamerhand niet meer wat waar is, of wat een beetje waar is en wat echt niet te vertrouwen is. Steeds meer mensen, zo ziet het er steeds meer naar uit, kiezen weer voor hun eigenbelang. Ik weet niet wat ik daarvan vind. Het is hoog tijd geworden dat alle C-19 virusvarianten snel uit zichzelf verdwijnen of tot een gewone griep afzwakken want als er overal in de wereld iets staatsgevaarlijk blijkt te zijn dan is het wel het Covid-19 virus zelf.