Er kantelt iets. In Engeland werd in augustus al erkend (of opgebiecht, zo je wil) dat meer dan de helft van de patiënten niet vanwege corona in het ziekenhuis kwam, maar daar pas positief werd getest en toch als 'coronapatiënt' werd opgeschreven. In de Verenigde Staten erkent het Center for Disease Control (het Amerikaanse RIVM dus) nu ook dat in New York meer dan veertig procent van de patiënten voor iets ánders in het ziekenhuis kwam, en daar positief getest werd op (a-symptomatische) covid. Een paar dagen verder terug bekende de Zwitserse Bondspresident dat iemand die overlijdt aan een auto-ongeluk maar óók positief test op corona, van de WHO als coronadode moet worden bijgeturft. Videobeelden uit Amerika (waar zelfs CNN stupéfait is) en Zwitersland na de breek.

In Nederland projecteert het Erasmus MC vandaag de kop van een cijferleugenaar op hun gebouw (foto boven): Ernst Kuipers is een Nieuwe Hugo die liever liegt dan een vraag waar hij geen antwoord op weet naar Jaap van Dissel door te schuiven. Maar ja: Jaaps RIVM is óók niet transparant over cijfers en percentages. En zo zorgen de covidcowboys dus dat er indianenverhalen de wereld in geholpen worden. Gelukkig is er nog Arts & Auto, het enige medische vakblad dat wij als laatsten der leesmap-abonnees nog erkennen. Daar heeft UMC-IC'er Armand Girbes een column waarin hij voor kerst al tot de kern kwam: de zorg is chronisch onderbezet, "Laten we COVID-19 patiënten gewoon scharen onder ‘patiënten’ en dan kijken hoe we met onze mogelijkheden de best mogelijke zorg kunnen bieden aan alle patiënten."

In zijn nieuwste bijdrage roept hij op tot een Spaanse Griep-scenario. Als in: corona als griep gaan behandelen. "De vraag die zich opdringt, is op welk moment en onder welke omstandigheden we COVID-19 accepteren als een seizoensgebonden ziekte, die in een zeer beperkt aantal gevallen ernstig kan verlopen maar waarvoor we niet meer allerlei grote maatregelen nemen zoals massaal testen, vaccinatie-paspoort, sluitingen van winkels, verbod op sporten, etc. [...] Mijn voorstel is daarom af te spreken onder welke omstandigheden/voorwaarden we COVID-19 accepteren als een normaal onderdeel van ons leven, zonder allerlei majeure vrijheidsbeperkende maatregelen en we – waarschijnlijk seizoensgebonden – variëren in algemene regels, afhankelijk van de door steekproeven gebleken geschatte prevalentie. Mijn idee blijft nog steeds om speciale COVID-ziekenhuizen aan te wijzen voor de golfsgewijze extra, maar hanteerbare toeloop van COVID-patiënten. Scholen, sportscholen, bioscopen, restaurants, winkels en cultuurcentra blijven bijvoorbeeld gewoon altijd open." Zonder coronapassen, QR-cocdes en 2G, willen wij daar nog streng kijkend aan toevoegen.

Leesnuance voor linktippers: Dit clipje van CDC-directrice Rochelle Walensky dat '75 procent van de dodelijke slachtoffers minstens vier soorten onderliggend lijden had' ("four comorbidities"), gaat over een onderzoek onder een groep patiënten die ondanks hun volledige vaccinatie toch overleden zijn en daarmee maakt ze juist het argument dat vaccins wel degelijk werken maar dat sommige mensen nou eenmaal te beschadigd zijn om corona te doorstaan. Ze zegt dus *niet* dat er alleen mensen met "at least four comorbidities" doodgaan aan corona, die context laat dat misleidende clipje weg. Wat ze in de volledige video wél zegt op de vraag of we moeten leren leven met het virus, is dat corona helemaal niet zo dodelijk is, zeker niet wanneer je gevaccineerd bent.

Engelse toestanden in New York

Sterker nog: hij zegt dat het de WHO-regels zijn