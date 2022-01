Ik weet nog goed dat ik in de tijd dat ik jaar in jaar uit bijna dagelijks uren gekluisterd aan het nierdyalise apparaat en weken in het Ziekenhuis was , maar wat genoten heb van alle virtuele reizen die ik over de hele wereld heb gemaakt..musea stranden kerken landschappen je kunt geen plek verzinnen die niet in beeld is gebracht op YT vlogs Maps en websites.. Ik heb er van genoten...Noem een willekeurige plek en er altijd wel een horde mensen geweest die er hun VR plasje overheen hebben mogen doen. Van het inchecken en de gate op Schiphol de vlucht de maaltijd de transit met een watervliegtuig naar een atol in de Maledieven van werkelijk alles hotelkamer het eten en de mensen die men ontmoet mensen documenteren werkelijk alles..heel fijn om te bekijken als je zelf niet weg kan en behoefte hebt aan verstrooing ....Zo ook die musea over de hele wereld!