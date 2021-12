Hee kijk nou, daar heb je Knal-Manuel de Vries. Het is misschien een vreemde voornaam, maar Knal-Manuel is de zoon van een vrouw uit het Oekraïense Hornostaipil en twee vaders: een werkloze timmerman uit Sevilla (vandaar de Manuel) en een professionele barracudavisser uit Gambia. Het is de laatste dag van het jaar en dus is Knal-Manuel weer druk met zijn beroep: het dichtplakken van brievenbussen, teneinde vuurwerkschade te voorkomen. PostNL heeft 1 fte voor die functie en na een slopende sollicitatieprocedure, met cursussen, workshops, trainingen en tentamens, wist Knal-Manuel de baan te bemachtigen. Mazzelaar!

In het verleden was Knal-Manuel werkzaam als allround asfaltwerker / walsmachinist op de A50. Dat werd echter bijzonder ingewikkeld toen zijn ravissante ex Manuela ook een plekje wist te bemachtigen op de wals - een concurrerende wals godbetert! Knal-Manuel kon tijdens zijn werk alleen nog maar denken aan Manuela, de ochtenden samen, de gore seks en de lekkere croissantjes met zelfgemaakte jam van de zorgboerderij. Tijdens het werk reed Knal-Manuel een keer een auto plat - en dat werd de inspiratie voor het kinderboek Kom uit die Kraan. Hier begint Knal-Manuel met het makkelijke onderdeel van zijn werk: het dichtplakken van de linkersleuf.

Nadat Knal-Manuel afscheid had genomen als walsmachinist ging hij aan de slag als docent Vastestoffysica en materiaalkunde aan de universiteit van Berlijn. Zijn specialiteit was Halfgeleiderfysica en dan met name matige elektrische geleiders als tin en lood. Enfin, dat vond hij geen zak aan, en zijn studenten waren ook maar losers, dus besloot hij bij de post te gaan werken. Hier legt Knal-Manuel de laatste hand aan het dichtplakken van de linkersleuf.

En dan nu het ingewikkelde deel van het proces: de rechtersleuf. Knal-Manuel moet de brievenbus met zijn linkerhand betreden, een beetje zoals een dierenarts inwendig onderzoek verricht bij een koe, en dan met zijn rechterhand de sticker over de sleuf plakken. Bij een koe vindt inwendig onderzoek trouwens plaats door middel van toetreding via de anus. Het werk van Knal-Manuel is minder goor, want als hij zijn hand terugtrekt krijgt hij geen vlaag poep over zich heen, maar brieven. Van Sjaan aan Samantha, enzovoorts.

Het werk zit erop. Knal-Manuel heeft ook de rechtersleuf dicht weten te plakken. Nu gaat hij terug naar huis, naar zijn 88-jarige vriend Albert, die in zijn bikini op de bank zit te wachten. Knal-Manuel weet precies hoe het gaat: hij moet een appeltaart bakken en Albert wordt graag 'daddy' genoemd. Knal-Manuel denkt terug aan Manuela, want hij is helemaal geen homoseksueel. Ze wonen in Alblasserdam. Knal-Manuel lijkt trouwens een beetje op Louis Theroux.

Het eindresultaat