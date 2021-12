"maar hard gewerkt met een 40 urige werkzweek. Huis gekocht en na 30 jaar eindelijk de hypotheek afgelost."

Ja, het is de generatie van mijn ouders, die alle twee deze eeuw zijn overleden, maar geboren in 1925 en 1928, behoren tot wat Jan Konst in zijn alleraardigste boek ''Na de Revolutie'' de zg ''stille generatie'' noemt. In tegenstelling tot de zg ''protestgeneratie'' (zeg maar de 'babyboomers'), en de 'verloren generatie' (tussen 1955 en 1965; waar Konst zelf toe gerekend wordt), heeft die generatie het allemaal niet in de schoot geworpen gekregen: die hebben na WO2 keihard moeten werken om het land in de jaren van de Wederopbouw er weer bovenop te krijgen.

Over de mensen van die generatie gaat het hier. Die hebben zichzelf indertijd een hoop ontzegd (moeten ontzeggen), maar deden dat in de hoop en verwachting dat hun kinderen het ''beter zouden krijgen''. Voor hun kinderen - en kleinkinderen - hebben ze zo gesloofd, NIET met het doel dat de halve derde wereld hier in een gespreid bedje van sociale huurwoningen en uitkeringen terecht zou komen. Die kinderen en kleinkinderen van die 'stille generatie' verkwanselen nu al decennia de door hun ouders en grootouders nagelaten erfenis.