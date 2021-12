Ach, het is de vloek van deze tijd. De werkelijkheid mag in geen geval zichzelf zijn maar moet opgeleukt, of liever gezegd gecorrigeerd worden. Daar zit een oude, diepe morele overtuiging achter, en dat is het idee dat het onze taak is om kleine of grote correcties aan te brengen. Wij zijn op aarde om de werkelijkheid aan te passen, in te kleuren, bij te schaven, om te buigen, te vervalsen. Wat is, is lelijk en dient mooier gemaakt te worden, en na die esthetisch-morele ingreep leven we vervolgens in een mooiere wereld, een door onszelf geschapen aards paradijs dat ons kale, lelijke, harde bestaan dient te vervangen. Hoe meer je in staat bent om op te leuken, des te beter je bent als mens en als professional. Het is als een roeping.

Die Top-2000 is maar een triviaal gebeuren uiteraard, maar de gebruikte tactiek is symptomatisch. En we doen het inmiddels allemaal via onze facebook-pagina of andere social media. Niks is wat het is, alles moet zijn wat het lijkt.

Moest ook even denken aan die filmpjes gefilmd vanuit de positie van de machinist waarin het hele traject van beginstation tot eindstation wordt getoond. En hoe de makers het nodig vonden om de stukken pikzwarte tunnels eruit te knippen want dan werd het saai. En hoe de puristen, de echte liefhebbers, daartegen protesteerden en eisten dat een tunnel-scène, hoe lang die ook duurde, er ongesneden in bleef zitten. Maar nee, de werkelijkheid moet verknipt worden.

"Is this the real life? Is this just fantasy?"