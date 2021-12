Ach, als we dan nu toch al aan het Aanzien van 2021 begonnen zijn, mijn oprechte dank aan MickeyGouda en alle andere reaguurderts die afgelopen maart voor mij in aktie kwamen toen het er even helemqql niet zo 2022 uitzag voor uw F von Z dankzij een wat onhandige medicatiebrouwsels van een neefje van Cargamel, in het Erasmus MC. Er kwam al ruim drie uur geen reactie op mijn alarmwering dat er iets nogal mis aan het gaan was met die brouwsels dus uit radeloosheid een noodtegel geplempt in de kolommen met oproep om vooral even te bellen met de Duyvis op de afdeling, zodat duidelijk was dat er reaguurders meekeken met de zorg aan mij en dat wellicht de vergeetput voor uw F von Z k0n vooorkomen. Het liep inderdaad gelukkig goed af, nadat een verpleegkundige verhaal kwam halen waarom er gebeld werd over mij door reaguurders van GeenStijl. Kort daarna gleed ik in een niet onprettige slaap, die onderbroken werd door voelbaar gehannes met een infuusnaald aan mijn pols, wat drukte om mijn bed en een droom waarin wel heul veul mensen door dezelfde deuren naar een volgende ruimte opdrongen. Ik werd er vlakbij opgepikt door een oom die een paar jaar eeder was gestopt met chemokuren. Ik hoorde zijn kenmerkend, geruststellende zachte stem, zag hem spreken maar begreep er geen woord van. Ik kon mee, hij draaide zich terug naar de doorgang en verdween weer tussen de stroom mensen. Het hield daar voor mij op, ik werd later wakker van de geur van het avondeten. Het was ruim 36 uur later en ik was weer ok. Watg ik nou gerzien heb, ik weet het niet. Wel is het ronduit eng om te weten dat je leven zo ongezien makkelijk ermee kan stoppen. Géén van de volgende ogenblikken is er vanzelfsprekend ook eentje voor jou... youtu.be/ocktBnecnC0 Johann Sebastian Bach - WeihnachtsOratorium - Lucerne Chambre Circle

Anonymous 4, A Mass For The End Of Time - youtu.be/arFunQsk9H4