Het was (weer) een raar jaar. De meer verbeten lezer is weggedreven om zich in te kopen (zowel geestelijk als geldelijk) bij de nieuwe tribalisten van complotstampertjes die hun publiek op eigen risico op de rand van het konijnenhol laten balanceren, maar enkelen zijn vervolgens wel via de linktips, mailbox en sociale media huiliehuilie en jankieboeboe blijven doen dat GeenStijl niet hulpeloos in een echokamer is gevallen. Nuance betrachten, het is zoooo doodvermoeiend. JUIST NU. Gelukkig kregen we een zak geld van Ome Klaus om GU een eindejaarsbonus te kunnen geven, voor zijn loodzware werk in de loopgraven van de gepolariseerde panelen, die soms net op de Eeuwige Kringverjaardag van het Echte Leven lijken. Desalniettemin lag het aantal opgetelde comments van alle opgeheven (of opgerotte) accounts dit jaar zo'n 3000 tegels lager dan in 2020. Dus de ergste rot is er wel uit.

Kunnen we nu daarom ende derhalve doorrr naar de vrolijke opgewekte feestelijkheden en de huldiging, met de uitreiking van de necrosis Bokaal voor Reaguurder van het Jaar voor de bakker van de meeste tegels. Het Grand Total lag met anderhalf miljoen tegels wat lager dan de bijna 1.7 miljoen van recordjaar 2020, maar nog altijd bijna een half miljoen boven 2019. Het doet ons deugd dat de meeste individuele comments geplaatst zijn door de man die ons al bijna zo lang de pandemie duurt, en zonder ook maar een week te missen, voorziet van een muzikaal weekoverzicht (dit is nummer 87 alweer) in het zondagse Stamcafé: KEESTELPRO! Van harte, en bedankt voor alles wat je voor ons gedaan hebt in 2021. Slinger die karaokespeler maar weer aan! Top 50 na de lees verder.

Meeste Comments Per Reaguurder 2021

Rest In Privacy | 21801

keestelpro | 13243

neonreclame | 12255

Lorejas | 12104

van Oeffelen | 11760

Mr_Natural | 10724

goedverstaander | 9356

Ruimedenker | 8338

Papa Jones | 8295

Sinterbikske | 8189

Graaisnaaiert | 8151

MickeyGouda | 8071

Leptob | 7901

Watching the Wheels | 7587

Graaf_van_Hogendorp | 7469

Beste_Landgenoten | 7162

Is dit nog nieuws? | 6571

dathoujetoch | 6446

nobodiesunmighty | 6284

jaja | 6193

BobDobalina | 6057

VoltaireJohn | 5865

funda | 5728

Nuuk | 5723

R. Skickr | 5608

kloopindeslootjijook | 5591

Roadblock | 5540

SterF... | 5532

Diederik_Ezel | 5284

Roos | 5181

2voor12 | 5134

Koning BongoBongo | 4937

elfenstein | 4749

Nuchternederland | 4641

knutsel_ | 4550

Patje | 4542

VanBukkem | 4517

VP732 | 4385

small_town_dude | 4380

Bad - Casey | 4346

Knufter | 4319

Ichneumonidae | 4208

Deksmaat | 4207

Basil Fawlty | 4083

miko | 4067

Wijze uit het Oosten | 4044

jan huppeldepup | 3954

Schoorsteenveger | 3800

Freezzz | 3760

Piet Karbiet | 3750

Jingle Balls voor jullie!