Maarten van Rossem (178), bekend van de NPO, heeft misschien wel half Utrecht besmet met covid19. Want toen hij positief was getest op covid19 bleef hij niet binnen zoals moet van Hugo van Dissel, maar ging hij doodleuk wandelen! Wandelen! Buiten! Covid-positief! Maarten van Rossem misschien wel massamoordenaar! Misschien heeft hij iemand besmet die daarna naar zijn oude moedertje ging in een verzorgingstehuis en is toen iedereen in dat verzorgingstehuis besmet en overleden! Misschien was Maarten van Rossem het laatste zetje wat Omicron nodig had om te muteren! Misschien heeft Maarten van Rossem Filip Freriks (87) besmet! Misschien zitten we nu in een lockdown omdat Maarten van Rossem door Utrecht ging wandelen met zijn keel bomvol covidvirusdeeltjes! Misschien dat het daarom 'nieuws' is op populaire kabouterjuicekanalen als Prut & Pus Voor Laagschedeligen, Zelfs Je Hond Wil Er Nog Niet Op Laat Staan Af en Lang Leve Het Delirium En De Overdosis. Misschien is covid19 wel een terechte straf van de Heere voor het bestaan van al dat Nederlandse kabouternieuws op al die juice-kanalen en al die 'journalistieke' msm-halffabrikaten die anders niet genoeg clicks binnenharken. Misschien weet Gordon er meer van.

Misschien moesten ze iedereen die zich bezighoudt met 'juice' of sowieso 'entertainment' volspuiten met drugs en in manden boven zee uit vliegtuigen duwen. Samen met iedereen die én BN'er is én een Instagram-account heeft. Of gewoon iedereen die BN'er is. Of sowieso iedereen die wel eens op Instagram komt. Of op Tiktok. Misschien zou dat wel echt eens enorm lekker lente-opruimen qua Great Reset. Misschien zou smakeloosheid gewoon een misdaad moeten zijn. Misschien is het allerkutste wat je in je leven kunt meemaken wel 'entertainment'-verslaggever in Nederland worden. Misschien nog wel kutter dan een woonprogramma moeten presenteren, of een NPO-thema-uitzending, of iets in de namiddag op 3FM, of iets van Talpa. Of sport kijken. Misschien is de vraag waarom dit in godsnaam op Geenstijl staat best terecht. Misschien is dit wel het slechtste topic op Geenstijl ooit. Misschien gaat het morgen gewoon weer over Marco Borsato. Of ROCCO. Misschien dat we dit jaar, na 75 jaar bittere strijd, wél een keer aan babyboomersterreur TOP 2000 (De Hel) kunnen ontsnappen. Misschien hebben alle TV-talkshows in 2022 uitsluitend goede onderwerpen en zijn ze verder brandschoon, van alle kwaadaardige smetten vrij, dus gegaranderd geen BN'ers te gast. Misschien ook niet. Nee hè? Nee. Nooit. Sad.