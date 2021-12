Hugo de Jonge kan niks. Dat voelde u al aan, dat kon u zelf zien, dat wist u en dat weet u. En toch laten we ons wéér opsluiten in een fopdown die niet nodig was geweest, als Hugo en zijn bewonderend omhoog kijkende pijpsletje Paternotte (Jan, niet Bas - red.) dat schijnveilige 3G-beleid nooit hadden ingevoerd. FTM had begin van de maand een artikel over de ontbrekende wetenschappelijke onderbouwing (dat vinden alle pandemiemels toch zo belangrijk, 'wetenschappelijke onderbouwing'?) onder de afgrijselijke QR-samenleving, vandaag lezen we ze (zonder toegangscontrole) de andere kant van het verhaal: de bevestiging vanuit de wetenschappers die het bierviltje schreven, dat Hugo z'n QR/3G/2G-ellende op een soort van losse aantekeningen heeft gebaseerd die helemaal nooit in Vak K terecht had moeten komen, noch bij warmhoudplaatjes van de macht Jan Paternotte, Aukje de Vries, Attje Kuiken:

"Het was een vrij simpele berekening, een soort vingeroefening. Toen Bas Kolen en Pieter van Gelder, van de sectie veiligheidskunde van de faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM), hun stuk met de titel ‘COVID-19 risico voor evenementen, Addendum’ in september schreven, konden ze niet bevroeden hoeveel aandacht het stuk zou krijgen en hoeveel discussie het teweeg zou brengen.

Hun berekening moest een eerste indruk geven van het aantal coronabesmettingen dat je kunt verwachten als je een groot evenement organiseert. Het was een soort quickscan, een intern stuk bovendien, geschreven naar aanleiding van de Fieldlab-experimenten van afgelopen voorjaar. Onzekerheidsmarges ontbraken. Die waren niet echt nodig, oordeelden de onderzoekers. De collega’s met wie de Delftenaren aan het sparren waren, snapten immers ook wel wat de beperkingen van de berekeningen waren."

Ja. De TU-collega's wel. Maar Hugo niet, en klein korporaaltje Paternotte niet, en Attje niet, en Aukje niet. En nu zitten we in een fopdown terwijl omicron één standaarddeviatie afwijkt van een snotneus, en stevenen we volle kracht af op een 2G-samenleving met QR-codes van schijnveiligheid die niets anders oplevert dan besmettingen, meer besmettingen, en nieuwe lockdowns. Je wordt opgesloten in je eigen land, omdat Hugo de Jonge niks kan. Oprotten met die palaverende clown, en neem het naargeestige paternottisme mee.