Er is geen Reaguren meer aan met zoveel wappies in de panelen. Het coronabeleid zal nooit goed zijn in jullie ogen. Maar wel fout. En iedereen staat gewoon standaard in standje woedend. Op Hugo. Op Rutte. Op Dissel. Of het is Bilderberg. Great Reset. Die vuile Soros!!!1!

Het kabinet staat heus niet op s’ochtends met het idee de bevolking eens goed hard te naaien. Dat de communicatie en stelligheid gedurende het proces irritant overkomt, maakt niet meteen elk besluit onduidelijk of onlogisch.

Net nuance scoor je niet meer op de socials, in de media of hier in de panelen. Het moet altijd maar schreeuwend stijf links of rechts van het spectrum. Vermoeiend maar duidelijk de tijdsgeest.

Hou vol iedereen en dan booster je toch lekker niet. Op naar het volgende variantje.