: "Dinsdag word ik 55 jaar. Kun jij zingen en ben je 17 jaar of jonger? Dan ben je uitgenodigd voor mijn kinderfeestje! Je hoeft helemaal niets mee te nemen en al helemaal geen zwemkleding. Ik deel cadeautjes uit en wie lief is mag even op mijn toeter blazen. Je wordt (misschien) thuisgebracht. Je bent uitgenodigd mij een knuffel te geven in mijn villa in BlariCUM. Er is een barbecue en we eten als toetje mijn lekkere Italiaanse cannoli.":

En dan nog als tag: bah: het lijkt mij dat het meer over pedofilie gaat dan over wie in dit geval toevallig de ongelukkige is die door GS wordt afgebrand.