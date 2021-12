Bij mijn oude moedertje in het dorp stond opeens een straatmanager van het afvalbedrijf voor de deur. Elders in de straat was er geconstateerd dat er iets wat niet mocht in de bakken was gepleurd. Die mafklapper loopt nu in kostuum elke week even de bakken te inspecteren en dingetjes te noteren. Zal straks wel een buurt-her-opvoed-cursus gaan komen in het dorpshuis.