Ik zou zeggen: Wen er maar aan jongens. Want we hebben geen exitstrategie. (Ja, prikken, prikken, prikken, lockdown en hopen op een wonder. Vooral dat laatste.) Het enige wat nu zou kunnen helpen is het drastisch uitbreiden van de IC capaciteit. Maar dat gaan we niet doen want dat zou impliciet toegeven zijn dat het beleid van marktwerking in de zorg(lege beddenkosten geld dus weg ermee!) eigenlijk niet zo'n goed idee was. En dat kan Mark niet over zijn hart verkrijgen. Bovendien hadden we daar anderhalf jaar geleden al mee moeten beginnen.

Nee ik zie het somber in jongens. Met Mark en Hugo en dat OMT gaan we de oorlog voorzeker niet winnen.

Laat dat OMT lekker zelf in lockdown gaan, zou ik zeggen. En Mark en Hugo: met pek en veren het land uit. En dan zeg ik het nog netjes.