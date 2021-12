Dat wordt wat met Rutte IV. Er is geld voor de studenten, er is geld voor het leger, er is geld voor de Lelylijn, er is geld voor kerncentrales, er is geld voor lastenverlichting, er is geld voor de stikstof, er is geld voor bouwen, er is geld voor bouwen en er is geld voor bouwen, MAAR ER IS GEEN GELD VOOR DE ZORG?! Hoe zit dat eigenlijk? Genuanceerd draadje daar, gespin van oppositie & coalitie hierboven.