F1maximaal.nl quotes:

Hamilton en Wolff zullen niet aanwezig zijn bij het gala omdat ze kwaad zijn op de FIA en de beslissingen omtrent de slotfase van de Grand Prix van Abu Dhabi. 'Lewis en ik zijn ontevreden op het moment', zei Wolff tijdens de persconferentie. De Oostenrijker geeft aan dat hij en Hamilton nog altijd van de sport houden, maar de beslissingen niet kunnen begrijpen. Ze stellen nu over alles vragen en het zal een lange tijd duren om dit te verwerken. 'Ik denk niet dat we dit ooit achter ons kunnen laten', was Wolff duidelijk. De Mercedes-teambaas vertelt ook dat Hamilton zo'n mentale klap heeft gehad, dat niemand weet of de Brit door zal gaan met de Formule 1. 'Lewis zal eerst de pijn moeten verwerken. Hij is iemand met waarden. Om die reden zullen ik en Lewis niet aanwezig zijn bij het prijzengala.'

(James Allison zal het team representeren en de trofee in ontvangst nemen)

Hamilton zal echter wel aanwezig moeten zijn bij het gala. Artikel 6.6 van de FIA sportreglementen zegt namelijk dat de coureurs die eerste, tweede en derde worden aanwezig moeten zijn. De zevenvoudig wereldkampioen zal in dat geval een straf krijgen in de vorm van een geldboete.

Conclusie: schijnheiltjes Toto en Lewis zijn héle slèchte verliezers en duidelijk van hogerhand teuggefloten.

Kanonne, doe-es-normaal-jongens.

Max was er op et juistee moment en pakte zijn kans.

Live with it,