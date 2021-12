Nog niets over bekend, eerst gaat de HRA er aan en daarna in Rutte 5 is het misschien tijd om ook de VVD achterban dat mes in de rug te steken en de eerste woning ook in box 3 te gaan belasten? De totale soevereiniteit moet natuurlijk wel eerst overgedragen worden aan de EU, anders kan het zetelverlies er wellicht voor gaan zorgen dat er een anti EU wind zou gaan waaien in Den Haag, en eerst moeten de echt rijkeren in Nederland wel nog het één en ander kunnen regelen met het vermogen wat nu nog in de eerste woning zit.

Maar eerlijk gezegd, ik denk niet dat het gaat gebeuren, of iets laat me dat denken. Want dan kan je echt beter naar Portugal of Spanje emigreren.