Ondanks dat verboden sneu en paternalistisch zijn, en tradities vreemd kunnen overkomen voor een buitenstaander. Is het bijna niet anders mogelijk dan voor een vuurwerkverbod zijn.

De tijd van donderslagen en rotjes in de put gooien zijn voorbij. De massale instroom van illegaal hoog explosief vuurwerk met korte lontjes uit veilige(re) vuurwerklanden maakt steeds grotere delen van Nederland onleefbaar voor auto’s en straatmeubilair. Het illegale vuurwerk maakt hele wijken tot no-go area’s voor hulpdiensten. Het illegale vuurwerk is de baas op straat.

Bovendien staat de zorg onder grote druk door een grotere uit- dan instroom van bekwaam personeel, de vergrijzing en een groeiende bevolking. Hierdoor wordt er een steeds groter beroep gedaan op de loyaliteit en flexibiliteit van zorgpersoneel. Makkelijk te voorkomen piekbelasting is dus een logische stap. Bovendien levert het de maatschappij meer op dan het kost. Immers illegaal vuurwerk betaalt geen belasting maar veroorzaakt wel schade (kosten) die door de samenleving moeten worden opgehoest. Legaal vuurwerk betaalt weliswaar belasting en gedraagt zich over het algemeen iets beter, maar als drank in de man is of baldadigheid een rol speelt, veroorzaakt het onbedoeld ook de nodige schade.

Bovendien heeft vuurwerk nog nooit van corveeën of opruimen gehoord, dat komt ook voor rekening van de maatschappij. bovendien verslechtert het de luchtkwaliteit, al is het tijdelijk, enorm.

Kortom, wat dat betreft is de tijd van particulier vuurwerk met oud en nieuw voorbij. Een totaal verbod is dan weer het andere uiterste. Misschien dat er ontheffingen kunnen worden verleend of gebieden kunnen worden aangewezen. Wellicht dat de échte vuurwerkliefhebbers iets in verenigingsverband kunnen organiseren, zodat behalve professionals ook hobbyisten van hun passie kunnen genieten.

Voor drone’s en modelvliegen zijn er ook restricties, net als voor vuurwapens. Je kunt en mag ermee ‘spelen’ onder strikte voorwaarden. Vrijheid komt in deze gevallen immers met verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid die in wetgeving is afgekaderd.