:

Nee, elk programma heeft een bepaalde tijdsduur. De klok loopt.

Angela kreeg het laatste woord en zei, stel dat Erica het niet over een boerka maar over een non had gehad, was er dan ook zoveel ophef geweest? Nee. dan had er geen haan naar gekraaid, werd beaamd.

Het is godgeklaagd dat we ongevraagd jaarlijks bijna 1 miljard subsidie moeten bijdragen aan een publieke omroep die niet in staat is om normale publieke discussies te voeren. Het is maar al te vaak inhoudsloze vluchtige pulp dat ze voorschotelen.

Een boerka is een ding, een lange lap waar in islamitische landen zoals o.a. Afghanistan, door mannen bepaald, vrouwen zich onder moeten verstoppen. Een non is geen ding, da's een katholieke vrouw die soms wel en soms niet een habijt draagt.

Boerka/non gaat dus over een islamitisch symbool versus gelovig mens.

Als de NPO-redactie normaal zou functioneren, dan was er vele jaren geleden allang een interessant discussieprogramma geweest waar sociaal-maatschappelijke onderwerpen uitgebreid aan de orde waren gekomen. Helaas zitten we al jarenlang opgescheept met NPO-knudde die uit angst zo'n praatprogramma niet aandurft.