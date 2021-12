Feestdagen en dus mag het schoentje weer gevuld worden met gezellige muziek uit de hel! Zoals de nieuwe van Volbeat, de band die volgens de diehard-fans een paar rondjes teveel op de commerciële kermis aan het knallen is - vandaar mogelijk ook het nieuwe album strategisch uitgebracht een paar weken voor Kerstmis. En van het werkelijk afgrijselijke als single uitgebrachte uilenzeiknummer Dagen Før (die vieze ø van Bløf was al een veeg teken), met een zangers die is aan komen lopen van de Sesamstraat, gaan inderdaad alle nekharen overeind staan, maar je moet maar effe door die paar nummertjes verschrikkelijke verkoopfähige troep heenkijken. Becoming (video boven), ook van het nieuwe album, is gewoon lekker ouderwets Volbeat, een band die je sowieso niet moet luisteren op je krakerige JBL-speakertje van de Wibra, maar in een dampende naar zweet meurende concertzaal met duizend bierdrinkende mafketels om je heen. Meer nieuwe muziek: een rammer van Of Mice & Men, een stomme plaat van Tom Morello en wat troep, maar dat valt natuurlijk allemaal in het niet bij de dood van totale polonaiseprins Arie Ribbens. RIP Arie & bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

En Willem grijpt Marietje van achter bij de schouders

Of Mice & Men (Kwintiaanse post-hardcore)

Tom Morello (Vrij matig collabsalbum van dude van RATM)

Blue Rodeo (Countryrock)

Khalid (hiphop ft. die Truus die agressief was tegen KLM-personeel)

LP (heppie de peppie gejank)

Marissa Paternoster (nee er staat geen pornoster)