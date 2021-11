Spannend stukje televee bij Nieuwsuur gisterenavond. Een heuse PUTSCH van Rutger Groot Wassink, de wandelende wenkbrauw van het communistische regime in Amsterdam, hopman van de geradicaliseerde extreemlinkse hoofdstedelijke afdeling van GroenLinks. In het tweetfilmpje hierboven even doorspoelen naar circa 5.00 minuten: "Moet er dan ook langzamerhand gekeken worden naar nieuw leiderschap?" - "Nouuuuhhhhh dat weet ik niet. Jesse Klaver heeft natuurlijk in de verkiezingen hiervoor heel goed gescoord, maar het is helemaal niet raar om met elkaar ook eens na te denken hoe dat in de toekomst gaat. Want uiteindelijk is het natuurlijk: aan iedereen komt een eind, dus ook aan Jesse Klaver. Maar volgens mij is het nu niet aan de orde daar een discussie over te starten", aldus de man die daarmee een discussie start over het einde van Jesse Klaver. En dan, net niet in het filmpje, de lachende kop van presentator Wollaars, die een bolsjewistische revolutie wel herkent als hij er een ziet. Een gooi naar de macht - dit worden tranen!

