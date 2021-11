"Ze zijn totaal niet zo! Behalve dat ze wel zo zijn"

Nou, ik vind het op zich wel meevallen wat dat petje bij Op1 zegt. Hij geeft voornamelijk weer wat die ''''''jongeren''''''' tegen hem zeggen. Alleen dat hij de 'media' op een of andere vage manier ook de schuld in de schoenen wil schuiven van die rellen, dat bevalt me niet. In een vrij en democratisch land mogen de media verslag doen van alle 'gebeurtenissen'. Helaas zie je steeds vaker dat vertegenwoordigers van die media vogelvrij zijn: ze worden weggejaagd, zijn het slachtoffer van duw- en trekwerk, worden half aangereden in refodorpen, halen hun logo's van hun auto's, etc. Dat is een zeer kwalijke ontwikkeling.

Voor de rest benoemt Saskia Belleman duidelijk genoeg dat het voor het merendeel van die relschoppers uitsluitend en alleen gaat om het relschoppen, om een zo groot mogelijke puinzooi te creëren. En dat is natuurlijk 'the bottom line', hoe veel 'apologieën' er in de MSM ook verschijnen die eea proberen goed te praten/verklaren vanuit allerlei 'frustraties'.