Slikt u soms een sfeervol pilletje op een festival of tijdens een feestje in een dampende kelder? Dan bent u de nieuwe staatsvijand van het CDA. De partij ziet zijn achterban massaal de deur uitlopen uitrennen, dus gaan ze even ergens keihard voor staan in de hoop een paar leden over te houden. In een nieuwe visie over de Nederlandse drugsaanpak staat precies wat u verwacht van een partij die denkt dat de ideale avondbesteding bestaat uit herhalingen van Mies Bouwman kijken op de beeldbuis. Die willen dus simpelweg alles verbieden en doorgaan met dezelfde oorlog tegen drugs die de afgelopen vijftig jaar niet is gewonnen. Ook de vrijheden die al bestaan, zoals het gedoogbeleid rond een enkele XTC-pil, sneuvelen in dit plan van Grapperhaus & Co. Daarnaast verdwijnen in CDA-land de coffeeshops naar industrieterreinen, gaan de straffen voor het produceren van harddrugs omhoog en blijft uiteraard legalisering een vies woord. Nu vormen de Hugo's en Wopke's nog maar een klein partijtje in het politieke landschap, maar in de formatie kunnen ze op dit gebied een grote rol spelen. De steun van de ChristenUnie is natuurlijk binnen en de vvd zet het drugsbeleid graag in als wisselgeld. Alles komt dus aan op D66 die in het eigen programma (pdf) schrijft:"meer repressie lost niks op". Maar hoeveel zijn die woorden waard? Wordt dit het wisselgeld dat D66 inzet om een doorbraak te forceren op de medisch-ethische punten of houden ze toch vast aan hun idealen? We weten het zodra het regeerakkoord op tafel ligt, dus dat kan nog wel even duren.