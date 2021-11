Bovenstaand: tientallen demonstranten tegen vaccinatiepaspoorten gisteravond te Rome

De EU bestaat bij de gratie van taken die het zichzelf toeëigent of zelf creëert, dus we waren verbaasd, zijn verbaasd en blijven verbaasd dat de EU hun QR-reiscertificaat een permanente maatregel gaat maken. "Hij zou tijdelijk zijn, een jaar, maar nu lijkt hij toch te blijven. De Europese Commissie werkt aan een permanent coronacertificaat." kopte Trouw gister.

Vervolgens schrijven ze in het gehele artikel geen woord meer over waaruit blijkt dat er aan een "permanent certificaat" (dat is nogal een gewichtige claim, "permanent" = immers permanent) gewerkt wordt en een bronvermelding is al helemaal teveel gevraagd. Het blijft immers "misschien wel de beste krant van Nederland"*.

Je zou het wel af kunnen leiden uit het harde nieuws dat een booster shot zeer waarschijnlijk een voorwaarde voor een geldig EU-reisceritificaat wordt en dat zelfs geruchten over "een vierde shot" al onderdeel van het gesprek lijken te zijn (laatstgenoemde weet Trouw overigens niet, omdat het hoogstens amateurs, hobbyisten zijn). Maar dan is "permanent" alsnog een onverantwoordelijke term voor een krant van statuur - dat is godverdomme onze taak ja, want natuurlijk wordt het permanent.

Maar goed. Met Griekenland als pleitbezorger zal een dubbele vaccinatie waarschijnlijk niet langer volstaan voor een groen EU-vinkje. De EU wil de vaccinatiestatus na 12 maanden laten vervallen. Griekenland wil echter dat de vaccinatiestatus al na zes maanden vervalt en ook de EU overweegt de oorspronkelijke 12 maanden in te korten. De beslissing wordt rond half december verwacht. In Europese Commissie-taal: "That's why we keep all our eyes open, and we will be looking towards the refreshing of the rules".

Echter, drie dagen voordat de Griekse premier zich uitsprak, fluisterde het systeem al over een vierde prik. "The leadership of the European Commission is currently discussing with scientists how long a third dose is effective in protecting against COVID-19, EURACTIV.com has learnt. (...) Meanwhile, rumours of a fourth dose are circulating if high rates of unvaccinated citizens persist."

U krijgt een persoonlijk C02-QR-paspoort

Spanned hè? En als die infrastructuur er straks toch al ligt. Waarom deze dan ook niet in zetten voor andere Hele Grote Problemen. Oh hey kijk de nieuwe priesterklasse is de fundering al aan het leggen voor uw persoonlijke CO2-paspoort in de meest prestigieuze publicatie Nature:



"Personal carbon allowances revisited



Here we discuss how personal carbon allowances (PCAs) could play a role in achieving ambitious climate mitigation targets. We argue that recent advances in AI for sustainable development, together with the need for a low-carbon recovery from the COVID-19 crisis, open a new window of opportunity for PCAs. Furthermore, we present design principles based on the Sustainable Development Goals for the future adoption of PCAs. We conclude that PCAs could be trialled in selected climate-conscious technologically advanced countries, mindful of potential issues around integration into the current policy mix, privacy concerns and distributional impacts."

Nog meer tientallen demonstranten gisteravond te Rome