Vroeger, toen entreekaartjes van papier waren en de Barbies van glas, was de kermis nog leuk. Er liepen mensen als Sjaak en Sjaan en Luchtbuks Ria, en dan gingen ze daten en flirten, en dan gingen ze samen touwtjetrekken en met een pistool in de roos schieten en dan wonnen ze een prijs en dan riepen ze 'hoi hoi hoi'. Tegenwoordig staan er allemaal mannetjes met schoudertasjes met ruitjes iedereen in de gaten te houden en ze hebben een claim gelegd op de botsauto's. Als jij ook in de botsauto's wil, krijg je klappen, en dan staat er de volgende dag weer in de krant 'grimmige sfeer op de kermis'. WIJ willen de kermis graag herinneren als de kermis van Luchtbuks Ria, de snelste schutter van het Wilde West-Brabant, de vrouw die sneller schoot dan de schaduw van haar rollator. Alleen is Luchtbuks Ria nu dood. Wil de nieuwe Luchtbuks Ria opstaan?