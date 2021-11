Vroeger waren ze bij Forum voor Democratie altijd heel erg boos als iemand iets (en dan vooral: Forum voor Democratie) met de nazi's vergeleek. Maar dat was vroeger. Dat kun je eigenlijk niet echt vergelijken met vandaag. Nou ja, je kunt het wel vergelijken, maar niet gelijkstellen met vandaag. Of, nou ja, je kunt natuurlijk wijzen op bepaalde parallellen uit de geschiedenis, maar dat wil nog niet betekenen dat je zegt dat het nu allemaal hetzelfde is als toen. En met 'toen' bedoelen we dan de Tweede Wereldoorlog. Of twee jaar geleden. Maar daar willen we vandaag niet mee vergelijken. Of juist wel. Oh nee. Nou ja. Wat is het toch ingewikkeld allemaal!

Insta Baudet

There, he said it

Bij FvD vinden ze het dus erg dat dit geraaskal niet op tv kwam