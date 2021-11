Zo te zien een hardcore fan van Birmingham FC. En zoals Engelsen dan cynisch met een grote glimlach zeggen over hun club:" I am a life long fan of that club because there's only that much pain I can take." Maw, het is een waardeloze club maar ze zijn toch hondstrouwe fan. Lol!

Ook mooi: de achtergrond op die foto's. Standaard druilerige, trieste council terraces galore.