Goed nieuws voor Harm van E. (staat voor: Essen), de FvD-medewerker die onlangs is veroordeeld omdat hij onder invloed van drank en drugs iemand heeft geslagen en met een gebroken fles bedreigd. Hij mag zijn baantje voorlopig houden. "De partij ziet geen reden maatregelen te nemen tegen de medewerker. De straf is volgens een FvD-woordvoerder namelijk nog niet onherroepelijk. Van E. kan nog tegen het vonnis in beroep." En bovendien is onder invloed van drank en drugs mensen slaan en bedreigen in wezen niks anders dan een flinke griep. Daarnaast is dat hele onder invloed van drank en drugs mensen slaan en bedreigen al in 2017 verzonnen door Klaus Schwab van het World Economic Forum en zijn daar talloze bewijzen van te vinden op het internet. Wist u trouwens dat ivermectine hartstikke goed helpt als je onder invloed van drank en drugs mensen bedreigt? Nou dan! Iedereen moet gewoon zelf onderzoek doen!

Heel normaal: "De Haagse politierechter veroordeelde hem dinsdag tot een taakstraf van 80 uur wegens mishandeling en meerdere bedreigingen. Die vonden plaats op vrijdagavond 20 augustus, onder invloed van alcohol en verdovende middelen. De FvD’er was woensdag ervoor al samen met een vriendin begonnen met het innemen van drank, cocaïne en de onlangs verboden designerdrug 3-mmc. Na twee etmalen zonder slaap werd hij agressief tegen de vriendin, die de hulp inriep van twee huisgenoten. Hierop sloeg Van E. één van de huisgenoten en bedreigde hij nummer twee met een gebroken fles. Toen even later de politie arriveerde, had hij nog steeds de gebroken fles in zijn handen en zou hij volgens één van de getuigen richting de agenten hebben geroepen: „Ik kan deze jongens ook vermoorden!”"