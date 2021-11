Omdat het in 2022 absoluut verboden is om nog iets betaalbaar te laten zijn gaat u nu zelfs voor het Waterschap meer betalen. Negen hele euro's per jaar gaat u er op achteruit. En dat allemaal door 'klimaatverandering' en 'droogte' waardoor er 'meer investeringen in transitie nodig zijn'. Nu zegt u natuurlijk: WTF is het 'Waterschap'? En dan zeggen wij: geen flauw idee, pik, echt niet. Het enige wat we weten is dat het een van de talloze bestuurslagen in Nederland is waar uitgerangeerde politici via de baantjescarrousel naartoe kunnen om dijkgraaf te worden als niemand ze als burgemeester wil. En om er voor te zorgen dat u daarover niet ook woest wordt bestaan er Waterschapsverkiezingen. Zo lijkt het alsof u inspraak heeft. Wist u dat? Nee hè? Dat is precies de reden waarom politici graag naar het Waterschap gaan omdat ze daar gesubsidieerd kunnen doen wat ze willen terwijl noch de pers noch het volk ook maar enige interesse heeft in wat dat precies is, het Waterschap. Alleen Chris Aalberts, maargoed, die vraagt er ook om. En dan nu betalen burger! Die dijk verhoogt zichzelf niet tegen die vier meter zeespiegelstijging hè?