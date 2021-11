DENK is niets meer of minder dan een verlengstuk van het Turkse 'Departement van Turken in het buitenland en gerelateerde gemeenschappen'. Nederland is met een 'Turkendichtheid' van 520.000 Turken op 17.4 miljoen inwoners veruit het meest 'geturcificeerde' land. De Turken in Nederland staan onder 'toezicht' van de MIT, de Turkse geheime dienst, die vrijelijk en ongehinderd in Nederland kan opereren. En daar doen wij al dertig jaar helemaal niets tegen, sterker nog: er is vrijwel geen Turkse 'culturele stichting' (fraaie dekmantel) in dit land die niet op de één of de andere wijze door overheidsgeld (mede-) gefinancierd wordt. 'DENK' betekent zoveel als 'evenwicht, gelijkheid, gelijkwaardigheid' - maar dan wél uitsluitend voor Turken en hun staatsbelangen.

-

Stelling: daar waar Turken, daar AKParti.