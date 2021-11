Dit is een bericht aan alle mannen omgeving Tilburg die denken eens even lekker van wippenstein te kunnen gaan met een Marokkaanse stoeipoes (m). Die knaap is namelijk niet geïnteresseerd in uw penis, maar in uw portemonnee. Het begint weliswaar allebei met een 'p' maar het verschil is reuze. Inmiddels is er al drie keer iemand naar de Matterhornstraat gelokt. Daar aangekomen is het niet tongen met lichtgetinte heren met een Marokkaans accent, maar in elkaar geramd worden door lichtgetinte heren met een Marokkaans accent. Portemonnee kwijt, pinpas kwijt, telefoon kwijt, ellende. En zo verpest een klein groepje Marokkaanse jongens die niet met mannen willen vrijen het weer eens voor de overgrote meerderheid van de Marokkaanse jongens die wél met mannen willen vrijen.