Nou….ik dénk dit dus ook heel vaak. Een vriendin van mijn partner is zo’n D66 rechter waar we altijd zo op afgeven. Die schonk laatst tijdens een bakkie eens wat inzicht in de materie. Helaas een hand op de rug want aan de rechtbank zijde moet men altijd de kaken dichthouden ivm privacy dus het is verdomd makkelijk schieten op iedereen. Geval was een moeder die ook al meerdere keren de media had gevonden en geen haarbreed in de weg werd gelegd haar ongenoegen te uiten. En oh oh oh…ook haar hulpverleners….iedereen schetste een grotesk monster dat haar drie kinderen heeft verzwolgen.

Feiten….moeder zat anderhalve maand in een afkick kliniek (waar betaal je in hemelsnaam drugs van) en tijdens de laatste rechtszaak waar moeder haar verhaal kon komen doen heeft ze helemaal geen verweer gepleegd. Ze kwam simpelweg niet opdagen. De kinderen in kwestie….zijn als de dood dat ze terug moeten. En of ze écht bij de groep gedupeerden hoort staat nog steeds niet 100% vast.

Toch word ze aangewend om het sentiment maar te vergiftigen.

Inmiddels zijn we 5-6 jaar na dato en zullen toch veel van die honderden uit huis geplaatste kinderen een leeftijd hebben dat ze zichzelf kenbaar kunnen maken via sociale media of iets dergelijks (genoeg hongerige persmuskieten die er weer een verhaaltje uit willen persen) waarom heb ik nog niet één kind zien huilen voor een camera dat hij/zij terug wil naar zijn moeder of vader? Met zulke cijfers mag je toch wel van ‘opvallende afwezigheid’ gaan spreken niet dan?

En nee….. ik zeg niet dat er geen slachtoffers zijn gevallen die niet hadden hoeven vallen. Maar net zoals er nu geen 21000 tolken in Afghanistan zijn krijg ik ook wel eens het gevoel dat mensen aan de onderkant van de sociale vergelijking alles aangrijpen om aan hun tragische situatie te ontkomen. Slachtoffer van de ‘toeslagenaffaire’ is een ‘way-out’ zeker als het hele land min of meer voor je staat te juichen.