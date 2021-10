Nou ja, niet aan u, want u bent daar natuurlijk te slim voor, maar wel aan duizenden nietsvermoedende andere klanten. Van die klanten die helemaal murw zijn geslagen met een overdosis aan onbegrijpelijk jargon en dan naast hun hypotheek ook maar dat serviceabonnement afsluiten, want het klinkt wel belangrijk. Terwijl die abonnementen dus volzitten met onzin en dubbele diensten, zo waarschuwt de consumentenbond. Diensten als beheer van de hypotheek, beantwoorden van vragen over het product of advies, gewijzigde klantgegevens verwerken of een nieuw rentevoorstel doen na afloop van de rentevaste periode klinken misschien nuttig, maar die zijn ook wettelijk verplicht dus die dient u gewoon te krijgen zonder extra abonnement. Maar gezien hypotheekadviseurs in dezelfde kring van de hel ronddwalen als makelaars, proberen ze deze gebakken lucht toch voor 7 tot 50 euro per maand te verkopen. Alsof we nog niet genoeg hadden om te haten aan de huidige staat van de woningmarkt.

INSTANT UPDATE: Uit hetzelfde stukje hel: deze makelaar die pandjes zelf opkoopt om te verhuren.