Felicitaties voor Karen (geen geintje) van dierenknuffelclubje House of Animals, want ze heeft een keiharde semantische overwinning geboekt op het Dolfinarium. U weet wel, die uit de hand gelopen vijver in Harderwijk waar ze dolfijnen afsjorren en iedereen naar vis meurt. Die flipperfappers proberen publiek te lokken met de slogan 'Ontdek, Beleef en Bescherm', maar dat laat Karen (echt geen geintje) dus mooi niet gebeuren. Zij stapte met haar lekkerbekje naar de Reclame Code Commissie (RCC) want dat de gevangenisbewaarders van deze zwemmende verkrachters het woord 'bescherm' gebruiken kon echt niet. Die slappe palingen van de RCC gingen meteen door de knieën en gaven Karen (zo heet ze dus echt) gelijk, waardoor ze nu vol trots kan melden dat ze de wereld heeft gered. Voor de immer hitsige dolfijnen, obesitas walrussen en doodverveelde zeehonden in Harderwijk verandert er uiteraard geen zak, maar Karen (ja, echt) kan vanavond wel zelfvoldaan over haar mossel wrijven omdat ze een woordje heeft verboden. Gefeliciteerd!