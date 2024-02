Dikke pech voor alle fanatieke geloofsbroeders die bang zijn dat hun meester in de wolken woedend wordt als hun lamsboutje niet genoeg heeft geleden: het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ziet geen enkel probleem in een verbod op onverdoofd slachten. Dat gaat volgens enkele joodse en islamitische organisaties uit België in tegen de vrijheid van godsdienst, maar daar ging de Europese oordeler, in tegenstelling tot onze Raad van State, niet in mee. Het terugbrengen van dierenleed gaat volgens het Hof boven de dieetwensen van onbewezen opperwezens. Oftewel: prima dat u een bejaard boek uw keukenwensen laat bepalen, maar dat is nog geen reden om een bot mes in onze ideeën van beschaafd gedrag te zetten. Met deze uitspraak staat nu niet alleen in België, maar in heel Europa de deur op een kier voor een verbod op het onverdoofd doorklieven van de kelen van lammetjes. Iets dat onze lokale dierenvrienden ongetwijfeld met beide handen zullen aangrijpen om een dergelijk verbod ook hier op het politieke menu te zetten. En wat betreft die geloofsschapen die blind achter hun dwangboeken aanlopen: jullie kunnen altijd nog vegan worden, of is dat soms een te streng geloof?