We kunnen het niet meer aan. Zeggen wij niet, zei de burgemeester van Westerwolde Jaap Velema gisteravond: "Ik constateer dat het COA de situatie niet meer onder controle heeft. Het gaat nu echt fout in Ter Apel. Het aantal mensen dat in de nachtopvang verblijft, groeit vanavond naar verwachting tot 750. Er moet vanavond per direct crisisnoodopvang gerealiseerd worden. Het COA is druk doende, en ik heb continu contact met het ministerie. Maar het is nu bijna 19.00 uur en men is nog steeds onzeker of de gevraagde plekken beschikbaar zijn."

Ja, 750 nieuwe buren is best veel als je maar 275 bedden hebt. Grootste zorg? "De verspreiding van virussen". Meervoud! En even om de ernst van de situatie aan te tonen, afgelopen twee weken sliepen aspirant-Nederlanders dus al in de kamers en kantoren (!) van de IND.

Het COA verzekert ondertussen dat de boel weer onder controle is. "Het COA onderschrijft dat dit geen verantwoorde opvang meer is en zoekt met partners naar een oplossing. In het Veiligheidsberaad van gisteren zijn extra plaatsen toegezegd. Zodra die beschikbaar komen gaan wij mensen uit Ter Apel daar onderbrengen." Eind goed, al goed. Tot de aanzuigende werking van accommoderen wat niet te accommoderen valt, de Jaarbeurs permanent inlijft.