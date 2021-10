Oppositie tegen vaccinatieplicht is in Italië groots en wordt keihard neergeslagen in veel steden en havens in heel Italië trouwens. Alternatieve media berichten er wel ruimschoots over. Bijzonder, op ORF 2 AT, dat is ook een politiek correcte zender en verre van een alternatief medium, maar daar is het wel een item. Geen wonder Triëst ligt bij ons om de hoek. Overigens is Triëst een prachtige stad, aanrader, maar dat terzijde.

De Nederlandse MSM berichten er niet over, want het protest zou eens in die vorm, overslaan naar Frankrijk , Duitsland en Nederland etc. en dat moet je niet willen, denkt de macht. Hup Italië, stop die controle waanzin.