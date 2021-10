Bovenstaand, twee dagen geleden: Italiaanse vrachtwagenchauffeurs blokkeerden havenstad Genoa

Alpenturken zetten zich schrap. "Fears of ‘chaos’ as Italy set to adopt tough Covid green pass regime", kopt AFP. "Vaccine rebels vow to paralyze Italy over incoming COVID passport" kopt Politico. Zo'n 85% van alle Italianen boven de 12 heeft het systeemvaccin al braaf in het lichaam. Maar er zijn nog zo'n 3,8 miljoen ongevaccineerde werknemers, veelal havenwerkers, vrachtwagenchauffeurs, gezondheidszorgpersoneel en law enforcement. Eenderde van de Italiaanse vrachtwagenchauffeurs is niet gevaccineerd, voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs is dit zo'n 80%. Italië vervoert zo'n 85% van haar goederen per vrachtwagen.

Politico schrijft dat "With a combination of absentees, strikes and protests planned to block motorways and shut down ports, unions are warning of shortages of raw materials, fuel and food, and likely disruption to essential public services such as garbage collection." Ah ja, vuilnisbeheer in Italië, van oudsher gedaan door 's lands besten.

Maar goed, symbool van het havenverzet is de haven van Trieste (wiki), de belangrijkste commerciële haven van het land. Want daar is slechts 40% van de havenwerkers gevaccineerd. Ja, dat wordt wat met de kerstdagen.

Er staan meer blokkades zoals bovenstaand, en demonstraties als onderstaand gepland. En dat is problematisch, want naar schatting is 20% van de Italiaanse verkeerspolitie en 10% van de carabinieri zelf ongevaccineerd. Zij zijn vanaf vandaag dus niet meer welkom op hun werkvloer. Tenzij ze vaccineren, natuurlijk.

Rellen te Rome