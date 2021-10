[Rechter] Jongens, een witte huisvader voor de tram duwen. Dat kan eigenlijk niet he? Vertel eens, hoe kwamen jullie tot deze daad?

[Verdachte] Weet je bitch die Tata keek gewoon vuil weet je

[Rechter] Echt? Ja, da's niet best.

[Verdachte] Ik zweer wollah wat zit je te zeggen dat ik lieg

[Rechter] Nenenee, dat zeg ik helemaal niet... Nou, dat verklaart een boel. Je bent toch Drillrapper van beroep?

[Verdachte] Sure

[Rechter] Nou Abou, dan schrijven jullie er toch een mooie rap over? Lijkt mee een prima taakstraf. Hebben we dat ook weer gehad. [klop met hamer]

[Verdachte] Dank je tante Hadjar!

[Rechter] Jaja, is goed. Wie is de volgende?

[Griffier] Mevrouw Tervaart. Bestelde moorkoppen. Zeer hardleers, 93 jaar.

[Rechter] We pakken die bitch. Sleur haar naar binnen!